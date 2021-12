Pourquoi Amazon va augmenter ses frais de livraison sur les livres

Acheter ses livres sur Amazon pourrait bientôt coûter plus cher. Ce jeudi 16 décembre, les sénateurs ont adopté à l’unanimité une loi qui empêcherait Amazon d’offrir une livraison pratiquement gratuite pour les achats de livres. Une proposition qui vise à protéger les librairies indépendantes.

Déposé par la sénatrice (LR) Laure Darcos, le texte "visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité" dans ce secteur, a été adopté à l’unanimité en deuxième lecture. Face à la concurrence des grandes plateformes de vente en ligne, les librairies ont parfois du mal à peser.

Le texte propose donc d'instaurer un prix minimum pour les livraisons de livre mais aussi une meilleure distinction entre les produits neufs et ceux d'occasion. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a salué la nouvelle loi, qui doit encore être promulguée, et qui "permettra de renforcer l’équité dans la filière du livre".

Invité au micro de RTL en octobre, le directeur général d'Amazon France avait alors fustigé ce texte : "Cette proposition de loi ne vise pas Amazon, elle vise les Français et va créer une inégalité entre eux en affectant sensiblement leur pouvoir d'achat". Une position qu'Amazon continue d'adopter.

40 % des envois de livres d’Amazon sont destinés à des codes postaux sans librairie Porte-parole d'Amazon.

De son côté, Amazon a déclaré que la législation aurait un impact négatif sur le pouvoir d’achat des consommateurs vivant dans les petites villes où il n’y a pas d’accès facile aux librairies. "Aujourd’hui, 90 % des municipalités françaises n’ont pas de librairie sur leur territoire et plus de 40 % des envois de livres d’Amazon sont destinés à des codes postaux sans librairie. Le coût d’une telle mesure sur le pouvoir d’achat s’élèverait à plus de 250 millions d’euros par an", a déclaré le porte-parole d'Amazon selon Politico.

Libération rappelle aussi que le texte est soutenu par le Syndicat des Français librairies, mais aussi par les rivaux d’Amazon tels que les détaillants Fnac et Leclerc. Ces derniers se plaignent en effet d'avoir dû réduire les frais de livraison ainsi que leurs propres marges pour concurrencer le géant américain de la technologie aux poches profondes.