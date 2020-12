Chine : plus d'un citoyen sur deux est en surpoids

publié le 23/12/2020 à 22:08

Selon un rapport officiel publié mercredi 23 décembre, plus d'un Chinois sur deux est en situation de surpoids. Élévation du niveau de vie, manque de sport ou pression au travail, les causes de ce phénomène sont multiples et trouvent leurs origines dans le développement économique de ces dernières décennies. Le surpoids représente un facteur aggravant pour les maladies cardiovasculaires, le diabète ou encore le cancer.

La part des 18 ans et plus en surcharge pondérale (34,3%) voire obèses (16,4%) dépasse pour la première fois les 50%. Le "Rapport 2020 sur la nutrition et les maladies chroniques" présenté par des responsables du ministère de la Santé explique que cette tendance représente une hausse respective de 4,2 et 4,5 points depuis 2012.

Si l'on compare la situation avec celle observée en 2002, le gap est encore plus marquant : seuls 29,9% des Chinois étaient alors atteints de surcharge pondérale ou d'obésité contre 50,7% actuellement. Le poids moyen des hommes est désormais de 69,6 kilos et celui des femmes est de 59 kilos, soit une augmentation respective de 3,4 et 1,7 kilos par rapport à 2012.

Près de 20% des 6-17 ans sont en surpoids

Plus inquiétant, les jeunes et les enfants sont de plus en plus concernés : près de 20% des 6-17 ans sont touchés contre 16% en 2012. "Beaucoup d'enfants en Chine sont gardés par leurs grands-parents. Avec l'élévation du niveau de vie, ces derniers pensent souvent que plus ils leur donnent à manger, mieux c'est", explique Mme Wang.

"Les années glorieuses" chinoises, c’est 40 ans de boom économique sans précédent, accompagnés de changements d'habitudes alimentaires, puisque la population a accès à une nourriture plus riche et bon marché.

De plus, comme le note le nutritionniste Wang Dan, la hausse des personnes en surpoids "s'explique par la faible pratique sportive, la pression - d'ordre professionnelle ou privée - ainsi que par un emploi du temps malsain, déséquilibré entre travail et repos".

2 milliards d'obèses dans le monde

À l'échelle mondiale, on compte environ 2 milliards de personnes en surpoids ou obèses, une tendance qui a fortement augmenté notamment dans les pays en développement. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que le nombre de cas d'obésité a ainsi presque triplé depuis 1975.

Les États-Unis restent le pays le plus gravement touché : l'obésité a plus que doublé au cours des quatre dernières décennies. Plus de 93 millions d'Américains sont concernés, soit près de 40% de la population.

Entre 1999 et 2016, le poids moyen des Américains, leur tour de taille et leur indice de masse corporelle (IMC) étaient en hausse, selon les données de 2018 publiées par le Figaro. Un phénomène sanitaire qui touche en particulier les personnes blanches et la communauté hispanique.