Chine : le plus vieux panda en captivité au monde est mort à 38 ans

publié le 26/12/2020 à 12:18

C'était le plus vieux panda en captivité au monde. Xing Xing est décédée cette semaine au zoo de Chonquing en Chine. Elle avait 38 ans et 4 mois, l'équivalent de 110 ans pour un être humain. Pour tout un peuple, c'est le symbole de la diplomatie chinoise qui disparaît.



On compte dans le monde 153 descendants de cette femelle panda dans des zoos au Canada, à Taiwan ou encore aux États-Unis. Elle n’a cependant pas de liens avec nos pandas du zoo de Beauval. Mais Xing Xing avait eu 10 bébés, ce qui est très rare pour un animal qui n’ovule qu’une fois par an au printemps.



Son nom signifiait nouvelle étoile en mandarin. Elle est née dans la réserve sauvage de la province chinoise du Xi Chuan et avait été installée à l’âge d’un an dans un zoo. L’été dernier encore elle fêtait son anniversaire avec un énorme gâteau de pastèques, pommes et feuilles de bambou, entourée des enfants de la ville qui lui chantaient un joyeux anniversaire.

Aujourd’hui, on trouve encore 1.900 pandas géants dans la nature et 600 en captivité.