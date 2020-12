Inde : une fille de 17 ans dévorée par des lions

publié le 24/12/2020 à 23:37

Un comportement "très inhabituel" a été attribué aux lions. Le lundi 21 décembre, Rekha et sa cousine de 17 ans Bhavna, vont aux toilettes, situées à l'extérieur de la ferme où elles habitent, à Dhanfuliya en Inde, à moins de 20 kilomètres d'un sanctuaire protégé où vivent des lions. Au même moment, deux fauves apparaissent.

"Quand les animaux les ont attaquées, Rekha a sauté dans un réservoir d’eau qui se trouvait non loin. Cependant, les carnivores ont attrapé l’autre fille. Ils l’ont tuée, l’ont tirée vers une ferme des environs et ont partiellement mangé son corps", Ushman Nanavati, conservateur adjoint des forêts, interrogé par The Indian Express, relayé par 20 minutes.

Alertée par la cousine de la victime, une équipe de gardes-chasses intervient pour faire fuir les lions, en vain, "à ce moment-là, les animaux avaient déjà dévoré les membres inférieurs de la fille", poursuit Ushman Nanavati. Selon les autorités, le comportement des fauves était "très inhabituel". En effet, il reste assez rare qu'un lion s'attaque à l'homme, cet incident fait figure d'exception.