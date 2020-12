Chine : au moins sept morts après une attaque au couteau

publié le 27/12/2020 à 21:45

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Un homme armé d'un couteau a tué sept personnes et blessé sept autres dimanche 27 décembre. L'attaque s'est produite dans les rues de Kaiyuan dans la province du Liaoning, a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle. L'assaillant a été arrêté par la police peu de temps après, devant un établissement de bains, a-t-il été précisé.

Les attaques au couteau ne sont pas rares en Chine, faute d'autres instruments servant à tuer dans un pays où le port d'une arme à feu n'est pas autorisé pour les citoyens ordinaires.

Elles sont régulièrement menées à l'aveugle par des personnes s'estimant victimes d'une injustice et désirant se venger de la société.

En février 2019, un homme qui soupçonnait sa femme d'adultère a poignardé à mort huit personnes et en a blessé sept autres dans un village de la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine. Un an plus tôt, en avril 2018, un individu avait tué neuf collégiens à la sortie de leur établissement dans la province du Shaanxi, dans le nord du pays, et en avait blessé 12 autres. L'homme âgé de 28 ans avait dit avoir agi par vengeance après avoir été victime de harcèlement lorsqu'il était élève du même collège.