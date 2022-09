Équipe de France : Benjamin Pavard se confie sur sa dépression

Benjamin Pavard n'a pas bien vécu la difficile période de crise sanitaire. Le défenseur du Bayern Munich et de l'équipe de France a raconté avoir connu un état de dépression, lié à son isolement. Comme l'explique Le Parisien, le champion du monde 2018 s'est retrouvé seul lors du confinement, "sans ses proches, ni famille, ni cuisinier à ses côtés".

"C'était difficile pour tout le monde, pour moi aussi. Se retrouver seul, dans un autre pays que le mien, je n'étais vraiment pas bien. Dans ma tête ça n'allait pas", a-t-il confié au quotidien. Avant joueur du club allemand de Stuttgart, le joueur de 26 ans a posé ses valises du côté de Munich à l'été 2019.

Le moral en berne hors du terrain, le mal-être de Benjamin Pavard s'est reflété sur ses performances et pendant de nombreux mois. "Au début, tu te dis que ce n'est rien, que ça va passer, mais quand tu vois que ça persiste, que tu vas à l'entraînement et que tu n'as pas la banane, il faut réagir", confie l'international français (46 sélections). Son statut en club, comme en sélection, a été remis en cause à cause de ses prestations moins convaincantes.

Présent avec les Bleus au Qatar ?

"Je n'aime pas le mot dépressif, mais c'était le cas ! J'ai masqué devant les autres et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux", assure Benjamin Pavard. Le défenseur du Bayern Munich a retrouvé des couleurs, en particulier depuis le début de la saison (8 apparitions toutes compétitions confondues).

Et il a bien sûr été appelé par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement des Bleus avant la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Le natif de Maubeuge était titulaire lors de la défaite, dimanche 25 septembre, de l'équipe de France face au Danemark (2-0) en Ligue des nations. Et son nom devrait figurer parmi les joueurs sélectionnés pour le futur Mondial.

