publié le 23/03/2021 à 09:47

Les relations diplomatiques se compliquent entre la Chine et l'Europe. Dernier évènement en date, les Chinois ont pris des sanctions contre des diplomates et personnalités avec notamment des refus d'accès sur le sol chinois. Alors que l'ambassadeur de Chine en France est convoqué au quai d'Orsay, ce mardi 23 mars, François Godement, historien spécialiste de l'Asie à l'Institut Montaigne estime que "le fait que la Chine pratique une diplomatie de plus en plus agressive" explique ce climat de tension.

"La Chine veut sanctionner, très au-delà de son territoire, ceux qui critiquent, d'après elle, sa souveraineté" met en avant l'historien qui rappelle que "l'Union Européenne a pris des sanctions contre quatre responsables de la répression au Xinjiang, que les États-Unis qualifient de génocide". Selon lui, "il y a clairement une coordination" occidentale "dans ses mesures concernant les droits de l'homme".

Après les insultes dont Antoine Blondaz a fait l'objet de la part de l'ambassadeur de Chine en France, François Godement fait savoir que Lu Shaye est "coutumier du fait". "L'an dernier, il avait accusé les personnels soignants des Ehpad d'abandonner et de laisser mourir de faim les pensionnaires pendant la pandémie, ce qui lui avait déjà valu une convocation du quai d'Orsay" précise-t-il.

"On a une espèce de compétition entre les diplomates chinois pour être celui qui va le plus loin, le plus fort et il n'y a pas de doute sur le fait que Lu Shaye soit en tête" ajoute l'historien.