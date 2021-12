Chasse : le Botswana met en vente des permis pour tuer des éléphants, espèces pourtant protégées

Ce vendredi 17 décembre, le Botswana va vendre aux enchères la licence qui permettra de tuer 83 éléphants. Il s’agirait de la deuxième vente aux enchères de licences de chasse aux trophées d’éléphants depuis que la nation d’Afrique australe a levé une interdiction de chasse en 2019. Le Botswana est le pays d'Afrique australe qui abrite la plus importante population d'éléphants au monde. Sur plusieurs millions d'hectares, 130.000 pachydermes évoluent librement sur ce territoire. Une population qui subit deux menaces : le braconnage et la chasse.

Le site d'informations Geo indique que c'est le nouveau président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, qui a rétabli l'autorisation de la chasse aux pachydermes. 5 ans auparavant, c'est son prédécesseur Ian Khama qui avait fait interdire cette pratique au nom de la survie de l'espèce. Désormais, jusqu'à 400 éléphants pourront être tués chaque année en vertu de permis délivrés par les autorités.

Interrogé par BFMTV, le guide safari-photo Thibaut Cheminand détaille que ces permis sont souvent vendus à des Américains ou à des Européens. "Nous tiendrons une vente aux enchères pour la chasse, et le forfait comprendra différentes espèces, dont les éléphants", a déclaré le directeur de la faune et des parcs nationaux Duncan Senyatso. L'obtention du permis coûte entre 40.000 et 50.000 euros. La mise aux enchères de ces licences. Une somme qui permettra, selon l'État, de financer "la conservation de l'espèce", explique BFMTV.