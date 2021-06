Thaïlande : une famille reçoit la visite répétée d'un éléphant dans leur cuisine

Un curieux invité. Une famille thaïlandaise reçoit depuis mi-mai la visite d'un éléphant dans leur cuisine. Pendant le week-end, Kittichai Boodchan, le propriétaire de la maison, a partagé une vidéo de l'éléphant se frayant un chemin dans sa cuisine : "Il est venu cuisiner à nouveau".

Dimanche 20 juin, l'éléphant a passé sa tête à l'intérieur de la cuisine de Kittichai Boodchan. Probablement poussé par une fringale nocturne, on peut voir sur la vidéo, l'animal utiliser sa trompe pour trouver de la nourriture. On peut voir l'éléphant qui ramasse un sac en plastique rempli de liquide, le regarde brièvement, puis le met dans sa bouche, avant que la vidéo ne soit coupée.

Kittichai Boodchan et sa femme vivent près d'un parc national dans l'ouest de la Thaïlande, aux abords d'un lac où les éléphants sauvages se baignent souvent quand ils parcourent la jungle. Le propriétaire de la maison n'a pas été perturbé par le pachyderme qu'il connait bien. L'éléphant est connu et se promène souvent dans les maisons de son village, où il se nourrit avant de partir et de retourner dans la jungle.

Je me suis habitué à sa venue, donc je n'étais pas si inquiet Kittichai Boodchan

Selon Kittichai Boodchan, l'éléphant a détruit le mur de sa cuisine en mai, créant un concept de cuisine en plein air qui rappelle une fenêtre de drive-in. L'homme a expliqué qu'il fallait respecter une règle fondamentale pour gérer ces imposants visiteurs, éviter de les nourrir. "Quand il ne reçoit pas de nourriture, il part tout seul (...) Je me suis habitué à sa venue, donc je n'étais pas si inquiet", a-t-il confié.

Les éléphants sauvages sont courants dans les parcs nationaux de Thaïlande et les zones voisines. Parfois, les fermiers rapportent des incidents lors desquels leurs fruits et cultures de maïs ont été mangés par un troupeau affamé.