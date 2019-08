et AFP

publié le 07/08/2019 à 21:37

La police canadienne a annoncé avoir retrouvé mercredi 7 août les corps de deux hommes dans le nord du Manitoba, et s'est dite "confiante" qu'il s'agisse bien des deux jeunes fugitifs, de 18 et 19 ans, recherchés depuis plus de deux semaines pour un triple meurtre.

"Aujourd'hui, vers 10 heures, les policiers de la GRC (police fédérale, ndlr) ont trouvé les corps de deux hommes" à 8 km de l'endroit où le véhicule des deux suspects avait été retrouvé fin juillet, a annoncé Jane MacLatchy, porte-parole de la police, lors d'une conférence de presse.

"Nous sommes confiants que ces corps sont ceux des deux suspects recherchés en lien avec les homicides survenus en Colombie-Britannique" le mois dernier, a-t-elle poursuivi, ajoutant qu'une autopsie allait rapidement être menée pour confirmer leurs identités.