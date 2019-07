publié le 24/07/2019 à 10:14

Lundi, les corps de l'Australien Lucas Fowler, 23 ans, et de sa petite amie américaine Chynna Deese, 24 ans, avaient été retrouvés le long d'une route dans le nord de la Colombie-Britannique au Canada. Vendredi, un autre corps inanimé, avait aussi été retrouvé, mais à 470 km du double homicide.

Les suspects de ces 3 meurtres, sont deux jeunes Canadiens : Kam McLeod, 19 ans, et Bryer Schmegelsky, 18 ans, a annoncé mardi la police fédérale canadienne. Considérés comme "portés disparus", les deux jeunes sont en fuite et ont été aperçus à quelque 2.000 km plus à l'est selon Janelle Shoihet, porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada. "Compte tenu de ces développements, Kam et Bryer ne sont maintenant plus considérés comme disparus mais comme des suspects" dans ces trois meurtres, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.

Ces derniers ont été aperçus la dernière fois au volant d'un véhicule Toyota RAV4. Ils sont considérés comme "dangereux", a souligné la porte-parole, précisant qu'ils "continuent vraisemblablement de se déplacer". "Kam et Bryer ont peut-être changé leur apparence et pourraient aussi être au volant d'un autre véhicule", a prévenu la police.