Charles III : préparatifs, présence d'Harry et Meghan, économies... Les coulisses de son couronnement

Le couronnement approche à grands pas. Ce jeudi 6 avril, le roi Charles III est attendu ce jeudi à York, au nord-est de l'Angleterre. Le souverain britannique est là pour participer à un rite ancestral, qu'on appelait en France la guérison des écrouelles. Alors on ne croit plus que le monarque guérit les furoncles, mais il distribuera aujourd'hui des pièces de monnaie collectors à 150 britanniques méritants qui auront également la chance de voir le roi et la reine un mois avant le couronnement.



Le Palais fait tout dans la délicatesse. Par exemple, les informations concernant ce grand événement sont savamment distillées au compte-goutte pour créer le désir et satisfaire par petite dose. Cette semaine par exemple, ont été dévoilées les invitations, très colorées, avec des animaux et un personnage tiré de la mythologie britannique… On a aussi appris que le prince George allait jouer un rôle dans la cérémonie. Il mènera un groupe de page qui portera les robes de couronnement de son grand-père. Toutes ces infos sont des petits clins d'œil pour faire monter la tension 1 mois avant le couronnement.



L'excitation, elle commence doucement à monter. On n’est pas encore dans la folie des fanions et le délire de drapeaux. Il n’y a que les sonneurs de cloches qui semblent paniquer : ils ne sont pas assez nombreux pour que les 38.000 clochers du royaume retentissent le 6 mai. Alors, les carillonneurs forment à tour de bras.



Mais, visuellement, ça reste assez neutre même si certains ont déjà prévu le coup comme Sharon et Craig, avec des degrés d’enthousiasme différents pour le couple. "Je suis très pressée, on va faire une garden-party, une fête dans notre jardin avec des amis. On aura beaucoup de vin et possiblement des drapeaux et des assiettes à l'effigie du couronnement. On va célébrer notre pays, tout le monde sera le bienvenu", s'émerveille Sharon. "C’est vrai qu’on aime les fêtes de rue, et puis un jour de congés en plus aussi ! C’est un grand événement, mais je n’y ai pas beaucoup réfléchi. Ce n’est pas du désintérêt, c’est juste que ça va se passer tout autour de nous de toute façon", ajoute Craig.



Harry et Meghan de la partie ?

Pour le moment, le déroulement du couronnement, ce n'est pas ce qui nourrit la discussion dans les pubs, peut-être un peu plus dans les salons de thé. Il y a une question qui taraude pas mal de monde : Harry et Meghan seront-ils présents ? Ils sont invités apparemment, mais pour l’instant, on ne sait pas encore s’ils viendront.



"Harry serait bête de ne pas venir. Le rameau d’olivier lui est présenté, il devrait l’accepter et venir, même si dans les coulisses, il tient un autre discours. Il devrait venir avec son épouse et les enfants. Après tout, on parle bien de la famille royale. Les autres membres aussi devraient être plus prompts à pardonner", selon une Britannique.

Camilla enfin acceptée

En parlant de pardon, le Palais estime que les Britanniques ont pardonné à Camilla, l’épouse du roi. Sur les fameux bristols, les invités sont conviés au couronnement du roi Charles et de la reine Camilla. Adieu le sous-titre de Consort. Camilla n’est pas The Queen – seul les monarques régnants ont le titre sans leur prénom forcément accolé – mais elle est la reine Camilla. Plus la reine consort Camilla comme elle l’était depuis septembre. Et les Britanniques font preuve d’un grand pragmatisme.

"Ça m’est égal, ça me paraît même tomber sur le coin du bon sens. Personne ne va dire à chaque fois la reine consort. Tout le monde dira la reine, et on comprendra bien de qui il s’agit. Mais c’est bien qu’il y ait eu ce temps de transition, car elle n’était pas très aimée, mais elle a su cultiver sa popularité et maintenant, elle est acceptée", estime une Anglaise.

Les 2.000 invités qui vont recevoir ce bristol ne seront pas surpris. Après tout, l’ajout de consort était l’exception plutôt que la règle. De la même manière que 8.000 invités, installés sur des strapontins dans l’Abbey en 1953 pour le couronnement d’Elizabeth II, c'était une anomalie. Charles III a décidé d’être économe dans ses largesses.