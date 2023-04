Charles III : Buckingham dévoile le carton d’invitation du couronnement

Le carton d'invitation pour le couronnement de Charles III, qui aura lieu le 6 mai à l'abbaye de Westminster, a été dévoilé, mercredi 5 avril. Sur Twitter, le compte officiel de la famille royale a ainsi partagé l'invitation pour "le couronnement des majestés le Roi Charles III et la Reine Camilla".

L'invitation, conçue par Andrew Jamieson, sera envoyé aux 2.000 personnes invitées à la cérémonie. Durant le couronnement, Charles III et Camilla seront accompagnés chacun de quatre pages. Ceux du Roi seront le prince Georges, le Lord Oliver Cholmondeley, Nicholas Barclay et Ralph Tollemache.

Les pages de la Reine seront trois de ses petits-enfants, issus de son précédent mariage, Gus Lopes, Louis Lopes et Freddy Parker-Bowles. Son quatrième page sera son petit neveu, Arthur Elliott. Tous participeront à la procession du couple royal dans la nef de l'abbaye de Westminster.

Les symboles de l'invitation

En plus de ces informations, Buckingham a aussi détaillé le design du carton d'invitation et sa symbolique. Ainsi, est représenté sur le carton l'Homme vert "symbole du printemps et de la renaissance, pour célébrer le nouveau règne". Plusieurs fleurs sauvages britanniques sont aussi représentées. "Elles sont groupées par trois, ce qui signifie que le roi devient le troisième monarque de son nom", est-il expliqué.



Une licorne, un lion et un sanglier sont aussi présents sur l'invitation. Ils sont tirés des armoiries de Charles III et de celles du père de la reine consort. Les armoiries de Camilla sont entourées de la Jarretière, puisqu'elle a reçu le titre de Dame de l'ordre de la Jarretière, le plus élevé des ordres de chevalerie britannique, durant l'été 2022.

