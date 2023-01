Charles III portera-t-il la même couronne que sa mère, Elizabeth II ?

Le compte à rebours a commencé : le 6 mai 2023, Charles III sera couronné à Londres aux côtés de son épouse, la reine consort, Camilla. Et comme le veut la tradition, le souverain britannique ne portera pas une mais deux couronnes lors de son couronnement !

Cela fait 70 ans que les Britanniques n’ont pas eu droit à un couronnement en grande pompe. Mais ils n’ont pas été privés de couronne depuis si longtemps. Les deux couronnes utilisées pendant la cérémonie : celle de Saint-Édouard et la couronne impériale sont exposées à l’année dans la forteresse médiévale de la Tour de Londres.

Mais depuis décembre dernier, la couronne de Saint-Édouard n’est plus à sa place… Elle a été retirée du château en toute discrétion pour que le joaillier royal la modifie. Il doit en effet la mettre à la taille de la tête du roi Charles.

La couronne de Saint-Édouard porte le nom d’un roi millénaire, qui a vécu avant les invasions normandes, mais ce n’est pas l'originale que nous avons aujourd’hui. La première a été détruite après la décapitation du roi Charles 1er en 1649, lors des guerres civiles, qui ont mené à l'abolition de la monarchie pendant 11 ans.

Quand Charles II a finalement été couronné en 1661, une couronne a été créée pour lui. Elle n’est pas une réplique de la couronne médiévale, mais elle s’en inspire : avec sa fleur de Lys et ses arches. Elle pèse plus de 2 kilos, est en or massif, sertie de rubis, d’améthyste, de saphir et de topazes notamment, autour d’un volant de velours violet et terminée par un bandeau d’hermine.

Chaque semaine, Marie Billon, correspondante de RTL à Londres, envoie une "Lettre de Buckingham RTL" dans laquelle elle dévoile les coulisses du couronnement du roi Charles III. Vous saurez tout sur cérémonie grandiose organisée le 6 mai 2023.



