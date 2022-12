Royaume-Uni : la couronne de saint Édouard se prépare au couronnement du roi Charles III

Le couronnement du roi Charles III se prépare au Royaume-Uni. Avant le jour J programmé le 6 mai prochain, la couronne de saint Édouard, cette pièce unique sertie de saphirs et d'émeraudes, a quitté la Tour de Londres où elle est habituellement exposée pour des modifications. Cette couronne est unique, elle ne sert que pour les couronnements.

La dernière fois qu'elle a été utilisée, c'était il y a 70 ans, en 1953, pour le couronnement de la reine Elizabeth II. La couronne de saint Édouard a près de 400 ans. Elle a été fabriquée en 1661, pèse plus de 2,2 kilos, a un cadre en or massif et 440 pierres précieuses : rubis, améthyste, saphir et topaze.

Pendant très longtemps, toutes ces pierres étaient louées à des bijoutiers et rendus après le couronnement. Elles ont fini par être rachetées en 1911. Et depuis samedi 3 décembre, il n'y a que quelques personnes qui savent où est la couronne. Le lieu où elle va être modifiée, adaptée à la tête de Charles III, est tenu top secret.

On a bien en tête des photos de la reine avec une couronne, mais c'est parce qu'il y a une deuxième couronne, une de tous les jours. Plus de 2800 diamants et toute une flopée d'autres pierres précieuses se trouvent sur la couronne.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info