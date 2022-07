Elizabeth II : ce qu’il faut savoir sur la légendaire couronne de Saint-Édouard

Quel bijou artistique est la couronne de Saint-Édouard. Cet ornement porté par le souverain anglais est mondialement connu. 275, c'est le nombre de pierres précieuses qui ornent la couronne de la reine Elisabeth II. Cette célèbre couronne de Saint-Édouard est la reproduction exacte d’une couronne légendaire détruite lors de la révolution anglaise. Entièrement reconstruite par la suite, c’est une véritable œuvre d’art.

Cette structure en or massif est particulièrement lourde. Décorée de saphirs, diamants, rubis et autres ornements, son poids final est de deux kilos. Avant son couronnement, la reine avait même dû se renforcer les muscles du cou et de la nuque afin de supporter son poids et d'éviter toutes blessures.

La reine l'a portée pour la première fois le 2 juin 1953, date de son couronnement à l'abbaye de Westminster.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info