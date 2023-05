Charles III : où et comment suivre le couronnement à la télévision et à la radio ?

À l'occasion du sacre de Charles III, RTL et M6 se mettent à l'heure anglaise. Le roi Charles III doit être couronné le samedi 6 mai au sein de l'abbaye de Westminster, à Londres. Une cérémonie d'ampleur est prévue, avec plus de 2.000 invités. Le Royaume-Uni va ensuite célébrer l'évènement pendant tout le week-end.

Dès ce vendredi 5 mai, les rédactions de RTL et M6 vous permettent de suivre cet évènement mondial. Recette spéciale pour le couronnement, invités, podcasts… À la veille de la cérémonie, les programmations ont été adaptées au sacre de Charles III. Nos correspondants et reporters RTL Marie Billon, Sophie Aurenche et Morad Djabari sont en direct ce vendredi mais aussi toute la journée de samedi pour vous permettre de vivre au plus près cet évènement.

Dès 7h15 samedi, vous pourrez plonger dans les préparatifs du couronnement avec nos reporters envoyés sur place. Vous pourrez ensuite suivre les grands moments de la cérémonie sur l'antenne de RTL à compter de 10h. La messe du couronnement sera à suivre à partir de 12h30 dans le Journal inattendu présenté par Ophélie Meunier.

