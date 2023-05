Charles III : le nouveau roi est-il l'anti-Elizabeth II ?

Il est sans doute le roi le mieux préparé du monde. On le connaît depuis 74 ans. Mais qui est-il vraiment ? Sous les feux des projecteurs depuis sa naissance, Charles ne s'est jamais beaucoup livré. Comment s'est-il construit ? Et quel roi sera-t-il ? Il succède à sa mère qui aura marqué l'histoire et le siècle. Est-ce un handicap ou un avantage ? Charles III, est-il l'anti-Elizabeth II ?



"En tant que prince, il a eu des idées, des prises de position qu'il ne pourra pas avoir en tant que roi notamment", rappelle Antoine Michelland, chef du service Royauté au magazine Point de vue.



"On peut parler de la guerre en Irak en 2003, la deuxième guerre d'Irak où il était violemment opposé, la participation à la guerre elle-même et à la prise de participation à cette guerre de la Grande-Bretagne de Tony Blair. Et il l'a fait savoir", ajoute le journaliste.

Un roi très politique qui avait conscience que son rôle allait changer en s'asseyant sur sur le trône. "Il en avait complètement conscience", assure Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. C'est quelque chose dont il parlait très ouvertement pour rassurer les Britanniques et surtout les médias qui s'inquiétaient d'emprunts un peu trop politisés, qu'il deviendrait un roi lui-même trop politisé. Et il a notamment essayé de calmer justement tout ça dans un documentaire de la BBC diffusé en 2018."

>> Windsor, un podcast sur l'incroyable destin du roi Charles III, proposé par RTL et le magazine Point de vue. Sophie Aurenche, journaliste à RTL, Adelaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue, ainsi que plusieurs journalistes du magazine, retracent en 8 épisodes exceptionnels le parcours de Charles III à l'occasion de son couronnement avec Camilla le 6 mai 2023.

