Charles III et Camilla en France : le programme de la visite officielle

Reportée une première fois en mars dernier en raison du mouvement contre la réforme des retraites, la visite en France du roi Charles III débutera finalement mercredi 20 septembre. Pendant trois jours, le couple royal honorera un programme dense qui mettra en avant des sujets comme l'environnement, la promotion de la lecture et l'entrepreneuriat des jeunes. Pour le fils aîné d'Elisabeth II, c'est son premier déplacement en France en tant que roi. Comme elle, il possède un attachement particulier à la France et à la langue française qu'il a étudiée lors de ses études secondaires.

Ce voyage a justement pour objectif de célébrer les liens anciens entre les deux pays et apaiser les tensions héritées du Brexit, notamment au sujet des quotas de pêche ou des traversées illégales de migrants vers le Royaume-Uni.

Dîner au château de Versailles

Charles et Camilla arriveront à Paris en début d'après-midi, ils seront accueillis par le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron à l'Arc de Triomphe où ils raviveront la flamme du Soldat inconnu et descendront ensuite les champs Élysées en voiture.

Le président de la République et Charles III échangeront ensuite à l'Élysée, "sur la biodiversité, le climat, le sommet sur l’intelligence artificielle prévu en novembre au Royaume-Uni ainsi que sur la situation au Sahel et sur l’Ukraine", rapporte Le Point. En fin de journée, le roi et son épouse seront accueillis au château de Versailles pour un dîner d'État.

Visite du parvis de la cathédrale Notre-Dame

Jeudi matin, Charles III prononcera un discours devant les parlementaires au Sénat durant lequel il s'exprimera en partie en français. Le roi se rendra également au village rugby de Saint-Denis, un lieu majeur des Jeux olympiques de cet été, pour y rencontrer les acteurs locaux et associations sportives. Le président Emmanuel Macron et Charles III visiteront également le marché aux fleurs et le parvis de la cathédrale Notre-Dame qui se trouve en rénovation encore jusqu'en décembre 2024.

De leur côté, Camilla et Brigitte Macron lanceront, le prix littéraire franco-britannique à la Bibliothèque nationale et se rendront par la suite au 19M, un centre des métiers d’art fondé par la maison Chanel dans le XIXe arrondissement de Paris.

Visite d'un vignoble bordelais

Vendredi, le couple royal quittera Paris pour Bordeaux où résident aujourd'hui 39.000 Britanniques. Sa dernière visite en terres giron