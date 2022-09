Le sujet du jour. Des photos puissantes et inattendues ont eu lieu au château de Windsor lors des hommages à la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre 2022. Ils étaient quatre : William, Kate, Harry et Meghan, tous côte à côte pour se recueillir auprès du peuple britannique, venu en nombre témoigner leur peine à la famille royale.

Pendant 40 minutes, des images presque oubliées tant elles étaient devenues rares ces derniers temps, ont fait le tour du monde. Et pour cause, leur dernière apparition ensemble remonte au 9 mars 2020. Période avant que le froid ne s'installe entre les deux frères, dont la cause principale est l'exil d'Harry et de Meghan aux États-Unis, suivi de leur interview télévisée aux révélations chocs.

Si les deux princes ne sont plus en bons termes depuis plusieurs années, ils ont dû mettre leurs différents de côté pour honorer la mémoire de leur grand-mère. Une apparition forte en symbole, qui a ravi la foule sur place. Est-ce le signe d'une réconciliation ?

Pourquoi on en parle ? William et Harry peuvent-ils se réconcilier ? Harry est-il toujours mis sur la touche ? Est-ce que Charles III vise ainsi la réconciliation entre les deux frères ?

Citation. "Il ne faut pas en tirer des conclusions hâtives parce qu'il y a aussi en ce moment même des discussions assez complexe sur la place qu'auront Harry et Meghan dans la cérémonie du 19 septembre. On se souvient qu'au jubilé, il avaient été mis un peu rebus, parmi les invités de second rang".

