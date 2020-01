Carlos Ghosn : pourquoi a-t-il fui au Liban ?

publié le 01/01/2020 à 22:05

Les circonstances de son départ du Japon demeurent encore obscures. Carlos Ghosn, qui préparait son procès en liberté conditionnelle au Japon, a confirmé mardi 31 décembre se trouver au Liban, d'où il promet de parler "librement" à la presse.

Cela faisait plus d'un an que l'ex-PDG de Renault-Nissan était détenu au Japon, où il était assigné à résidence, sous le coup de quatre inculpations pour malversations financières. Coup de tonnerre en cette fin d'année, Carlos Ghosn s'est enfui au Liban. Pourquoi ce pays et pas un autre ?

Ayant vécu au Liban de l'âge de 6 ans à 17 ans, l'homme d'affaires y dispose aujourd'hui de plusieurs investissements, notamment dans le secteur immobilier ou avec le domaine viticole Ixsir qu'il a cofondé.

Dans un communiqué annonçant qu'il était bel et bien dans le pays, Carlos Ghosn a évoqué avoir rejoint sa femme, d'origine libanaise, également à Beyrouth et être "libre et "très heureux". Il est important de rappeler aussi que l'ex-PDG a la nationalité libanaise, en plus des nationalités française et brésilienne.

Passeport français et carte d'identité libanaise

Si Carlos Ghosn dit avoir "fui l'injustice" , les circonstances de sa fuite, elles, interrogent toujours. Le patron déchu de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est "entré légalement au Liban", a indiqué mardi le ministère des Affaires étrangères à Beyrouth. L'ex-PDG est arrivé en provenance de Turquie, avec un passeport français et sa carte d'identité libanaise. La Sûreté générale a indiqué que rien n'imposait "l'adoption de procédures à son encontre" ni "l'exposait à des poursuites judiciaires".

Mardi tout était calme autour de l'élégante villa rose du quartier d'Achrafiyeh où le magnat de l'industrie automobile a l'habitude de séjourner. Les volets bleu pâle sont ouverts, mais l'AFP n'a pu vérifier si Carlos Ghosn s'y trouvait.

Son principal avocat japonais, Junichiro Hironaka, s'est dit "abasourdi" par la fuite de son client. Cependant, d'après les conditions qui encadraient l'assignation de Carlos Ghosn au Japon, ses passeports devaient être gardés par ses avocats.

Visé au Japon pour malversations financières, l'ex-PDG de Renault-Nissan a été arrêté fin 2018. À l'époque, un portrait géant avait été placardé sur plusieurs panneaux publicitaires à Beyrouth, une campagne privée sous le slogan "Nous sommes tous Carlos Ghosn".