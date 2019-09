publié le 10/09/2019 à 12:41

Le constructeur automobile japonais Nissan a dévoilé lundi 9 septembre les premiers résultats de son grand audit interne. Des conclusions qui ne devraient pas arranger les affaires de Carlos Ghosn, ex-PDG du groupe, et de ses avocats. Car la firme nippone est formelle : les "malversations" imputables au patron déchu et à son bras droit, Greg Kelly, avoisineraient les 35 milliards de yens, soit près de 300 millions d'euros. Des soupçons révélés dans un rapport en anglais, repéré notamment par nos confrères du Parisien, ce mardi 10 septembre.

Heureusement pour Nissan, une bonne partie de la somme a seulement été provisionnée, donc non dépensée par le duo. "Sur cette somme, 210 millions d'euros ont été déboursés par Nissan et 84 millions ont été provisionnés, mais non payés", développe Motoo Nagai, responsable du comité d'audit au sein du conseil d'administration.

En effet, selon Nissan, une bonne partie des irrégularités auraient consisté en des rémunérations différées que Carlos Ghosn espérait toucher une fois parti de la société. Toujours selon le constructeur, le Franco-brésilo-libanais a toutefois pu mener grand train grâce aux actifs de l'entreprise.

27 millions de dollars pour payer des résidences

Selon l'audit, Carlos Ghosn aurait utilisé 27 millions de dollars pour s'offrir des résidences à Beyrouth (Liban) et Rio de Janeiro (Brésil). Il aurait également donné 750.000 dollars à sa sœur pour un "contrat de consultante fictif". Enfin, le tycoon aurait permis à ses enfants de se servir des jets privés appartenant à Nissan.

Carlos Ghosn, assigné à résidence au Japon, "va continuer à se battre farouchement contre les allégations sans fondement de Nissan", a réagi l'un de ses avocats dans un communiqué. De son côté, Nissan a déjà fait savoir qu'il comptait réclamer le remboursement de ces sommes à son ancien patron.