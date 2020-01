Fuite de Carlos Ghosn : comment se prépare une telle exfiltration ?

et Thomas Pierre

publié le 08/01/2020

Le monde entier a les yeux et les oreilles rivés sur le Liban, et plus précisément sur sa capitale Beyrouth, d'où va s’exprimer Carlos Ghosn mercredi 8 janvier. L'ancien PDG de Renault est très attendu notamment sur les circonstances de sa fuite rocambolesque du Japon. Comment prépare-t-on une telle exfiltration ? Une société privée est-elle derrière une telle opération ?

Invité de RTL, Gilles Sacaze, à la tête de Gallice, une société de sécurité privée et de gestion des risques, estime qu' "une mission de ce type-là ne peut être acceptée par une société", mais plutôt par des "individus isolés". Pour cet ancien de la DGSE, "aucun chef d'entreprise sérieux ne peut s'engager sur un contrat de ce type-là".

Sur l'opération elle-même, lors de laquelle Carlos Ghosn aurait passé le contrôle japonais dans un caisson de matériel de concert, Gilles Sacaze se dit "sceptique concernant la malle". Qui est alors capable d'organiser une telle exfiltration ? Des soldats d'élite, des anciens de services de sécurité gouvernementaux certes, mais pour cet expert "les mafias, les trafiquants font ça aussi très bien".

Une "bienveillance d'État"?

Une opération de grande envergure évaluée par le Financial Times à 20 millions de dollars (18 millions d'euros), et qui selon Gilles Sacaze ne pourrait se passer à long terme d'une certaine "bienveillance d'État". "Pour sécuriser la personne, (...) il faut, me semble-t-il, avoir quelques garanties de gens haut placés".

Depuis le Liban, où il s'est réfugié et où les autorités l'ont toujours soutenu dans cette affaire, Carlos Ghosn tiendra une conférence de presse mercredi 8 janvier à 14h.