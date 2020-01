publié le 08/01/2020 à 06:53

Carlos Ghosn va parler pour la première fois depuis son évasion ce mercredi 8 janvier. Celui qui a fui le Japon et les accusation des malversations financières s'exprimera en effet à 14 heures, heure française, à Beyrouth, au Liban.

On sait déjà ce qu'il veut dire et surtout ce qu'il ne veut pas dire. Alors que les autorités japonaises et les médias cherchent à savoir qui l'a aidé à s'évader, le scénario devrait rester secret. Carlos Ghosn ne veut pas donner les conditions de son évasion. Sa prise de parole a en effet été longuement réfléchie avec ses avocats et l'une des plus influentes spécialistes de la communication. Elle devrait durer deux heures et demie dans les locaux du syndicat de la presse de Beyrouth devant 120 journalistes, dont 4 médias japonais.

L'ancien patron de Renault s'exprimera tout d'abord en anglais, puis répondra aux questions en français et en arabe. L'heure n'a pas été choisie au hasard. La conférence de presse se fera à 14h en France. Cela veut dire qu'il fera jour des États-Unis au Japon. Tout le monde pourra être devant sa télé.

Sa femme assure qu'elle n'était "au courant de rien"

Sa femme assure en entendant quant à elle elle dans Le Parisien qu'elle n'a jamais aidé son mari à fuir. Elle explique qu'elle était tranquillement avec ses enfants pour fêter Noël quand elle a appris la nouvelle.

"C'était la plus belle surprise de toute ma vie", raconte-t-elle."Je n'étais au courant de rien", assure Carole Ghosn. Depuis ils ne se quittent plus. À part une sortie au monastère, iIs restent cloîtrés chez eux pour préparer le rendez-vous de cet après-midi.

À écouter également dans ce journal :

International - L'Iran a riposté ce mercredi 8 janvier en tirant des missiles contre deux bases abritant des soldats américains en Irak. Une quinzaine de missiles ont été lancés. "Une mesure de défense proportionnée" pour le gouvernement iranien. Cinq jours après l'élimination du général Qassem Soleimani, l'Iran a lancé la riposte contre les États-Unis.



Grève à la RATP - La colère des usagers des transports franciliens ne cesse de croître alors qu'ils continuent à payer leur abonnement au 35e jour de grève, en plus de subir les désagréments dans les transports. La région Île-de-France demande quant à elle à la RATP de rembourser ses usagers.



International - Un crash d'avion à Théran a fait 170 morts ce mercredi. Il n'y a aucune chance de retrouver des passagers en vie selon les équipes de sauvetage présentes sur place. Il s'agissait d'un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines qui s'est écrasé ce mercredi matin après avoir décollé de Téhéran en direction de Kiev, selon des informations des médias iraniens.