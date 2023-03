Canada : pourquoi le Québec veut livrer du cannabis en moins de 90 minutes

Une livraison rapide pour contrer les dealers. Au Canada, le cannabis est légal depuis 2018, mais pour lutter plus efficacement contre le marché noir, le Québec veut accélérer la durée de livraison à domicile. Depuis l'implantation du projet cet été, la Société québécoise du cannabis, les magasins gouvernementaux qui vendent des joints, a apporté 22.000 commandes directement au domicile des consommateurs.

Mais livrer le plus vite possible du cannabis, cela fait-il partie de la mission d'une société d'État ? En effet, pour cette responsable numérique à la Société québécoise du cannabis. Clara Maitre assure que ce service ne pousse pas à la consommation des gens qui n'auraient jamais consommé. "On voit qu'un service rapide, ça nous permet vraiment d'aller chercher des consommateurs qui avant étaient sur le marché noir, qui vont pouvoir acheter sur le marché légal", explique-t-elle. "Ce qu'on voit quand on regarde les paniers d'achat, c'est qu'on n'est pas sur des gens qui n'auraient pas consommé".

Que se passe-t-il s'il n'y a personne au moment de la livraison ? Il faut qu'il y ait une personne âgée de 21 ans ou plus présente sur place pour réceptionner le colis, donc pas comme une marchandise classique qu'on pourrait se faire voler si on n'était pas



Efficace contre le marché noir ?

Est-ce qu'on est sûr que ça va marcher face au marché noir ? C'est en tout cas ce qu'espère la Société québécoise du cannabis. Mais à en croire Matthew, un amateur de l'autre marché, celui de la rue, celui-ci n'en est pas certain car le prix du gramme de cannabis reste plus faible de moitié dans la rue et les dealers sont encore plus rapides pour livrer. "S'ils arrivent à livrer en moins d'une heure, comme mon dealer, OK", dit-il, "Mais 90 minutes non, c'est trop long". Autre raison évoquée : "Le prix compte ça c'est clair", assure ce consommateur.

Et les magasins publics de cannabis québécois estiment avoir capté plus de la moitié des parts du marché noir depuis leur lancement en 2018. Il y a deux ans, ça a rapporté près de 150 millions d'euros aux pouvoirs publics.



