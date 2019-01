Brexit : les Britanniques vont-ils bientôt manquer de papier toilette ?

publié le 18/01/2019 à 22:27

Le Brexit pourrait avoir des conséquences auxquelles on ne s'attendait pas comme une pénurie de papier toilette. Les Britanniques sont parmi les plus gros consommateurs d'Europe : 127 rouleaux par personne et par an. C'est un peu moins que les Allemands, 134 rouleaux, mais beaucoup plus que les Français qui consomment seulement 71 rouleaux dans l'année. Au Royaume-Uni, 80% du papier toilette est importé et en cas de no deal, de Brexit sans accord, il pourrait y avoir rupture de stocks.



C'est en tout cas une vraie crainte car jusqu'ici on a évoqué les pénuries d'insulines ou de vin rouge venant de France ou d'ailleurs en Europe, mais là il s'agit d'un produit de première nécessité.

L'industrie est de plus loin d'être rassurante. "On fait du stock. On accélère la production, mais oui s'il y a un Brexit sans accord et qu'il y a des bouchons aux douanes, le papier toilette pourrait venir à manquer", a expliqué à la BBC Andrew Large, directeur de la Confédération britannique des industries du papier.

Certains comme l'ancien député travailliste Denis MacShane commencent à faire des réserves. "J'achète deux ou trois paquets à la place d'un seul juste au cas où", confie-t-il. Et d'ajouter qu'il commence à mettre des journaux "anti-européens" de côté, au cas où.