publié le 08/08/2019 à 15:00

Avant son mariage royal avec le prince Harry et son emménagement à Frogmore Cottage, Meghan Markle, vivait de l'autre côté de l'Atlantique. Une de ses anciennes maisons à Hancock Park (quartier résidentiel de Los Angeles) vient d'être mise en vente pour un montant de 1,6 million d'euros (1,8 million de dollars).

Selon le média américain TMZ, Meghan Markle était propriétaire de la maison lorsqu'elle était mariée au producteur Trevor Engelson, entre 2011 et 2013. Quand ils se sont séparés, elle a déménagé à Toronto, au Canada, pour le tournage de la série à succès Suits.

La lumineuse propriété s'étend sur plus de 210 mètres carrés et comporte, entre autres, 4 chambres, 3 salles de bain, une cuisine avec un comptoir en marbre, un immense salon agrémenté d'une belle cheminée, et un grand jardin. La luxueuse villa construite en 1924 a des airs de demeures coloniales avec sa devanture blanche et symétrique, son perron à colonnes et les petits palmiers qui bordent son entrée.