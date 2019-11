et AFP

publié le 06/11/2019 à 20:57

En raison d'une "situation suspecte" à bord d'un avion, la police néerlandaise a été mobilisée ce mercredi 6 novembre à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam.

La police militaire, chargée des ports et aéroports, n'a fourni aucun détail sur l'incident. Selon Le Figaro, des portes de l'aéroport sont fermées et tous les vols sont retardés. "Nous sommes en train d'enquêter sur une situation suspecte à bord d'un avion à Schiphol", a écrit la police sur Twitter, tout en ajoutant que "les passagers et l'équipage à bord sont en toute sécurité". L'avion devait décoller à 19h à destination de Madrid.

L'aéroport a de son côté fait état d'une "situation grave qui peut avoir des conséquences majeures pour la population", selon l'agence ANP. Les policiers continuent à affluer sur le site pour continuer l'enquête. Les passagers sont pour l'instant tenus à l'écart.