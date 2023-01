Fraîchement investi, le président du Brésil Lula a déjà commencé à mettre en œuvre ses principales promesses de campagne. En effet, via un décret publié ce lundi 2 janvier, l'icône de la gauche a suspendu pour deux mois les nouveaux enregistrements d'armes et de munitions pour les chasseurs, collectionneurs et tireurs sportifs (regroupés sous le sigle CAC). Sous le mandat de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro, cette catégorie a vu son arsenal être multiplié par trois, atteignant le million d'armes enregistrées.

Lula a également limité les possibilités d'achat d'armes et de munitions pour certains usages autorisés et suspendu l'octroi de nouvelles licences pour les CAC et de nouveaux enregistrements pour les clubs et écoles de tir. Il a aussi créé un groupe de travail chargé de proposer un nouveau règlement pour le Statut du Désarmement, en place depuis 2003 et son premier gouvernement de l'époque, qui a visé à désarmer les civils.

Sur Twitter, Flavio Dino, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, a écrit : "Le décret sur le contrôle des armes cherche à clore la période irresponsable du "tout permis", incompatible avec la Constitution".

Protéger l'Amazonie

Par ailleurs, le nouveau chef d'État a signé une série de décrets visant à renforcer la protection de l'Amazonie, dont la déforestation annuelle moyenne a augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente. Lula a notamment institué une "commission interministérielle permanente pour la prévention et le contrôle de la déforestation".

Il a aussi décidé de réactiver le Fonds pour l'Amazonie visant à recueillir les dons destinés à des investissements dans la forêt en vue de sa préservation. Créé en 2008, celui-ci était gelé depuis 2019 en raison de divergences sur la destination des fonds entre la Norvège et l'Allemagne, et le gouvernement Bolsonaro. Ces deux pays ont déclaré leur volonté de l'abonder de nouveau.

Lula a enfin révoqué un décret autorisant l'exploitation minière dans les zones indigènes ainsi que les zones protégées sur le plan environnemental.

