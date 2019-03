publié le 29/03/2019 à 12:16

Mercredi 27 mars, au cours d'un contrôle de routine, 16 personnes dont 10 Brésiliens, 3 Français et 3 Belges, ont été arrêtés par la police brésilienne dans le port de Santos, près de Sao Paulo. Ils transportaient chacun entre 16 et 19 kg de cocaïne dans leurs valises.



Les paquets avaient tous la même forme et les suspects agissaient de façon coordonnée, ont rapporté les enquêteurs dans un communiqué. Selon le quotidien local O Estado de Sao Paulo, il s'agit de huit hommes et huit femmes âgées de moins de 30 ans.Tous s'apprêtaient à embarquer dans un paquebot en direction de l'Europe qui devait faire plusieurs escales dans d'autres villes brésiliennes.

Les saisies de drogues sont fréquentes dans le port de Santos, le port plus important d'Amérique latine. En 2018, plus de 23 tonnes de cocaïne y ont été saisies.