publié le 29/10/2018

Le nouveau président de la première puissance du continent se vante de ne rien comprendre à l’économie. Il va donc appliquer le programme de ceux qui ont façonné sa candidature : les 3B : Bœuf, Balles, Bible. Bœuf c’est l’agrobusiness, Balles ce sont les militaires et Bible ce sont les évangélistes, immense lobby qui maille le pays.



Dans les faits, le cerveau dans ce domaine s’appelle Paulo Guedes. Un ex-banquier, formé dans la très conservatrice école de Chicago. Son ordonnance est limpide : appliquer un traitement de choc au pays pour redresser un pays qui n’arrive pas à digérer la récession historique de ces dernières années et qui a durement appauvri les classes moyennes.

Jair Bolsonaro va donc démarrer son mandat par un vaste programme de privatisation. Les 150 plus grandes entreprises du pays sont au menu. De quoi récolter 200 milliards d'euros et réduire la dette, aujourd’hui hors de contrôle, de 20%. On enchaîne en taillant dans le social : budget gelé sans tenir compte de l’inflation, suppression des aides sociales, la fameuse Bolsa Familia qui a sorti des millions de brésiliens de la misère, réforme des retraites et même une possible suppression du 13e mois pour les salariés.

Et puis c’est le noyau dur : éliminer toutes entraves à l’expansion aux élevages et à la culture du soja. Ce n'est pas rien puisqu'un steak sur cinq provient d'un élevage brésilien et 45% de l'espace rural appartient à 1% seulement de propriétaires. Ces deux industries sont intimement liées et exigent du président qu'il ouvre les vannes de la déforestation de l’Amazonie. Ce qui justifie au passage la potentielle sortie de ce pays de l’accord de Paris sur le climat.

Un programme choc efficace ?

Le pays regorge de richesses. Principalement ses réserves pétrolières en eaux profondes qui sont les plus importantes au monde. Si le prix du baril s’emballe, Brasilia pourrait attirer les investisseurs notamment américains qui se retrouvent dans ce Trump des Tropiques. Mais tout cela reste hypothétique. Il va falloir créer des millions d’emplois, éradiquer la corruption, refondre l’administration et avant tordre le cou à l’insécurité chronique du pays. Le chantier est gigantesque, alors que ce programme économique est globalement incohérent et que les tensions entre les clans qui pullulent au sein des 3B vont se tendre.

