publié le 21/02/2020 à 22:08

Billie Eilish s'offre le luxe de battre Adele et son Skyfall. À seulement 18 ans, La jeune chanteuse américaine a battu un record en se hissant ce vendredi 21 février en tête des ventes au Royaume-Uni avec le thème officiel du prochain volet des aventures de James Bond, sorti il y a seulement une semaine.

Intitulé No Time To Die comme le film, le titre qu'elle a écrit avec son frère Finneas O'Connell s'est écoulé à 90.000 exemplaires et 10,6 millions de streamings en sept jours. La chanson se classe directement numéro un, selon l'organe officiel du classement des ventes, UK Official Charts Company.

C'est la meilleure performance de tous les temps d'un thème de James Bond sur une première semaine. Skyfall, de la chanteuse Adele, s'était écoulé à 84.000 exemplaires lors de sa première semaine de lancement en octobre 2012. Billie Eilish a d'ailleurs interprété la chanson pour la première fois cette semaine, lors des Brit Awards, récompenses britanniques de la musique pop. Elle y a été consacrée "meilleure artiste féminine internationale".

Plus jeune artiste à enregistrer un thème officiel de James Bond

No Time To Die n'est que le second thème d'un film de James Bond à se classer en tête des ventes de singles au Royaume-Uni dans les 57 ans de franchise du film, après Writing's On The Wall de Sam Smith. Billie Eilish a aussi dépassé le milliard de streamings audio au Royaume-Uni tous titres confondus, rejoignant dans ce club des stars telles qu'Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber ou Drake.

Incarnation du cool à la voix grave obsédante et au style punk-rock décalé, Billie Eilish, incarne à 18 ans un nouveau genre de pop star iconoclaste. Elle a réalisé le Grand chelem aux Grammy Awards fin janvier, décrochant les prix d'"album de l'année", "chanson de l'année" pour Bad Guy, "révélation de l'année" et "enregistrement de l'année".

Véritable phénomène musical, elle est la plus jeune à avoir raflé la mise dans ces quatre catégories majeures depuis le début de la compétition. Billie EIlish est aussi la plus jeune artiste à avoir enregistré un thème officiel de James Bond. La sortie du 25e volet de la saga James Bond est prévue en avril.