Qui était vraiment Nina Simone ?

publié le 03/06/2019 à 14:25

Caroline du Nord, 1936. À 3 ans, Eunice Waymon, petite fille noire infiniment douée, donne son premier concert dans une église.

À 18 ans, elle veut devenir la plus grande concertiste classique noire, mais – à cause de la couleur de sa peau ? – son rêve se brise.

Alors elle se rebaptise Nina Simone et, des bars crasseux jusqu’au Carnegie Hall, elle va connaître la gloire.

Au milieu des années 1960, elle s'engage dans le mouvement de défense des droits civiques. Sa musique est très influente dans la lutte pour l'égalité des droits que mènent les Afro-Américains à cette période aux États-Unis.



Florence Noiville, journaliste et romancière,nous offre le portrait de Nina Simone,artiste magistrale en quête d’absolu et de liberté.

à lire : Nina Simone, love me ou leave me de Florence Noiville et Mathilde Hirsch, publié aux éditions Tallandier



