publié le 01/10/2020 à 11:06

"Il est difficile de se dire qu'on est responsable de tout du jour au lendemain, que les décisions que j'ai à prendre vont marquer l'histoire de notre pays." À 37 ans, Svetlana Tikhanovskaïa est devenue l'opposante numéro 1 au président biélorusse Alexandre Loukachenko. Depuis la Lituanie, où elle s'est réfugiée, elle chapeaute le mouvement de protestation au sein duquel les femmes occupent une place de premier plan.

Depuis l'emprisonnement de son mari Serguei à la suite de l'élection présidentielle du 9 août dernier, Svetlana Tikhanovskaïa, est devenue leader de la contestation qui secoue le pays malgré elle. "J'essaie de faire face à cette mission qui m'est confiée, et ce pour le bien de mes concitoyens. Tous les jours, j'ai des difficultés à prendre ces décisions mais je le fais grâce aux gens qui m'entourent. J'essaie de faire ce qui est attendu de moi au mieux. Je ferais tout ce que je peux faire pour essayer de gagner cette bataille."

Les femmes biélorusses ont compris qu'elles sont fortes Svetlana Tikhanovskaia Partager la citation





L'élection d'Alexandre Loukachenko a été jugée frauduleuse et de nombreux pays dont la France ont refusé de la reconnaître. "Trop de gens souffrent à cause de ce régime, explique Svetlana Tikhanovaskaia. Il y a trop de gens qui ne pourront pas oublier et pardonner tous ces crimes de Monsieur Loukachenko. Il faut bâtir un nouveau pays."

Un combat mené en premier plan par les femmes biélorusses qui organisent régulièrement des "marches" pour protester contre le pouvoir en place. "Les femmes se battent pour l'avenir de leurs enfants, explique Svetlana Tikhanovskaia. Les femmes biélorusses ont compris qu'elles sont fortes, et qu'elles n'ont pas leur place uniquement dans la cuisine mais aux côtés des hommes, voire devant les hommes."