Belgique : un homme interpellé alors qu'il s'apprêtait à recevoir une 9e dose de vaccin anti-Covid

Il devait se faire vacciner pour la 9e fois. Un homme, qui se rendait régulièrement dans des centres de vaccination avec de fausses cartes d'identité, a été interpellé dimanche 19 décembre par les forces de l'ordre, en Belgique, à Charleroi. Cette "mule à vaccins" est suspectée d'être financée par des clients qui ne veulent pas se vacciner contre le coronavirus mais "qui souhaitent obtenir le passe sanitaire", rapporte BFM TV dans un article paru le 22 décembre dernier.

Les campagnes de vaccination et la pandémie de coronavirus ont donné lieu à de nombreux trafics illégaux, à commencer par les fraudes au certificat de vaccination. Cette fois, le mis en cause a été "repéré" par le personnel soignant, explique le site d'information L'Avenir qui a révélé cette affaire d'escroquerie. Certains de ses clients auraient également été identifiés, selon Sudinfo. On rapporte également qu'une plainte devrait être prochainement déposée contre lui.

Les fraudes se multiplient dans la région wallonne et une enquête a été ouverte. Il y a trois semaines, un mandat d'arrêt visant un médecin de Charleroi avait été lancé : ce praticien aurait délivré près de 2.000 faux documents de vaccination.