Un gaspillage qui se chiffre en milliards ! Depuis des années, en France, les bénéficiaires de la Sécurité sociale sont plus nombreux que les personnes recensées par l’INSEE. La sécu verse donc des prestations sociales à des personnes qui n’existent pas… ou plus. Comment est-ce possible ?

Notre enquête révèle quelques-unes des gigantesques failles du système. Elle relaie celle des députés, dont le rapport de la commission d’enquête parlementaire en septembre 2020 a dénoncé cette inquiétante dérive.

Malgré des efforts et des progrès sensibles réalisés par les équipes de lutte contre la fraude de la CAF ou de l’assurance vieillesse, dont nous avons pu, en exclusivité, suivre le travail au quotidien, les fraudeurs, des Français mais aussi des étrangers, rivalisent d’ingéniosité pour piller sans vergogne les caisses de nos prestataires sociaux.



À la recherche des fantômes rémunérés par la sécurité sociale, nous avons découvert les nouvelles méthodes des fraudeurs. Vous verrez qu’il existe même des filières organisées pour permettre à des étrangers de percevoir régulièrement de l’argent de notre sécurité sociale.

Écoutez en version audio le reportage de Capital.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Spotify

>> Dans Capital, le podcast, Julien Courbet présente les enquêtes et les reportages du magazine de M6 en version audio. Révélations, éclairages, conseils…