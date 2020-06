Belgique : un enfant de 13 ans libéré après 42 jours de séquestration

publié le 01/06/2020 à 20:55

En Belgique, un enfant de 13 ans kidnappé à Genk, en Flandre, a été libéré dans la nuit du dimanche 31 mai au lundi 1er juin, après 42 jours de séquestration. Tous les suspects ayant tenu un rôle dans cette affaire ont été arrêtés grâce à l'intervention de plus de 100 policiers belges, néerlandais, français et américains.

Lors de l'enlèvement de ce neveu d'un parrain de la drogue, qui remonte au mardi 21 avril dernier, la famille du jeune homme croit d'abord à une perquisition policière mais l’intrusion au domicile familial est en réalité criminelle lorsque trois individus entrent masqués et lourdement armés. Pour libérer l'enfant, ils demandent à ses parents une rançon de plusieurs millions d'euros.

Éric Van Der Sayte, porte-parole du parquet fédéral, affirme que le contact n'a jamais été rompu avec les ravisseurs : "Durant les 42 jours de cette prise d'otages, il y a eu de multiples contacts entre les enleveurs et la famille avec des demandes de rançons". Des photos ont également été envoyées aux parents.

Après 42 jours d'angoisse, le garçon a donc été libéré et se porte bien, du moins physiquement. Les autorités n'ont quant à elles pas précisé si la rançon avait été versée ou non. Au total, sept personnes ont été arrêtés et 12 perquisitions ont eu lieu dans la région de Genk.