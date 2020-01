Un lycéen kidnappé à Paris et séquestré à Angers

publié le 27/01/2020 à 13:36

En vue d’une rançon, deux individus ont kidnappé un lycéen à Paris, dans le Xe arrondissement, qu’ils ont ensuite séquestré à Angers. Sain et sauf, il a été libéré par les forces de l’ordre.



Jeudi 16 janvier, un lycéen de 18 ans a été kidnappé à Paris, dans le Xe arrondissement, boulevard Magenta, rapporte Ouest France. Les ravisseurs demandaient, en échange de sa liberté, 50.000 euros à son père, un commerçant qui possède plusieurs boutiques dans la capitale. Alors que la victime est séquestrée à Angers, le père prévient la police et les enquêteurs retrouvent rapidement la trace de Guerlin, 30 ans, chef de l’équipe et Tony un Angevin de 31 ans, connu pour des faits d’escroquerie.



Les malfaiteurs ont d'abord demandé au père de la victime un rendez-vous au Mans pour l'échange de la rançon, selon les informations du Parisien, mais les policiers s’arrangent pour qu’il ait lieu à Porte d’Italie, à Paris. Deux individus se présentent et sont alors interpellés par les forces de l’ordre. Libérée, la victime est saine et sauve : le jeune lycéen n’a pas été maltraité. Placés en garde à vue, les deux ravisseurs ont avoué les faits. Ils ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration, le 19 janvier, et ont été écroués à Paris.