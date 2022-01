Barrymore, Goldberg, Seacrest... Les stars des émissions télé du matin aux États-Unis

En France, on les appelait autrefois les "émissions pour ménagères". Après les "morning shows", émissions matinales des grands networks américains, il existe aux États-Unis des émissions qui n’ont pas vraiment de nom, mais qui sont un peu sur le même format.

Celle de CBS s’appelle Drew, comme le prénom de Drew Barrymore, actrice, réalisatrice, productrice qui fait partie de la vie des Américains depuis 40 ans, depuis E.T. jusqu'à Charlie et ses drôles de dames, en passant par Scream. Celle de ABC, Live with Kelly and Ryan - la plus regardée - met en scène Ryan Seacrest et Kelly Ripa.

Le programme existe depuis 1975 et a changé plusieurs fois de nom en fonction des présentateurs ! Le point commun de ces rendez-vous télévisés : parler de soi, mais en évoquant des thématiques qui peuvent parler à tout le monde.



D'autres émissions existent dans le même style : une très célèbre et très influente par exemple qui s’appelle The View sur ABC - et dont il était question dans un épisode précédent. Une équipe féminine y parle d’actualité avec notamment Whoopi Goldberg, actrice célèbre pour ses rôles dans Ghost et La Couleur pourpre.

