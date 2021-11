États-Unis : comment la Cour suprême influence la vie quotidienne des Américains

La Cour suprême des États-Unis est très puissante, sur certains aspects bien plus que l'occupant du Bureau ovale. Ses neuf juges peuvent changer le quotidien des Américains, particulièrement cette année. La plus haute instance judiciaire va prochainement statuer sur deux thèmes essentiels : le port des armes et le droit à l’avortement. Deux décisions parmi les plus importantes de ces dernières décennies.

Tout d’abord, le Texas, depuis septembre, interdit tout avortement à partir de six semaines, même en cas de viol. La Cour suprême doit se prononcer non pas sur le fond mais sur un point juridique très particulier de la loi texane.

À savoir que ce sont aux citoyens de faire la justice, c’est-à-dire de dénoncer des femmes qui iraient se faire avorter ou dénoncer des personnes qui les y aideraient. A priori, la Cour suprême devrait casser cette loi.

Autre thème sur lequel la Cour constitutionnelle doit statuer : le port d’armes. Cela fait plus de 10 ans qu’elle ne s’était pas saisie de ce dossier éminemment sensible. Le deuxième amendement autorise à avoir une arme. Mais depuis 2008, elle précise : chez vous et seulement pour de l’auto-défense. Elle ne dit pas comment ça fonctionne en dehors. Ce sont donc les États qui décident au final.

