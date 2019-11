publié le 01/11/2019 à 10:31

"Nous devons notre paix à leur combat", assure le collectif des rescapés du 13 novembre 2015, qui signe une lettre ouverte dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France. Ils sont 44 survivants des attentats de Paris à défendre les forces kurdes, "ceux qui luttaient déjà il y a quatre ans contre Daesh" et qui sont aujourd'hui "lâchement abandonnés de tous".



Ces hommes et ces femmes sont indignés par la passivité de la France et de la communauté internationale, ceux qui disaient en 2015 "plus jamais ça" et qui doivent aujourd'hui "prendre avec le plus grand discernement leurs responsabilités face à l'Histoire qui n'oublie et ne pardonne".

Donald Trump avait déclaré le 16 octobre dernier que les Kurdes, contre lesquels la Turquie a lancé une offensive dans le nord de la Syrie depuis le retrait des troupes américaines, n'étaient "pas des anges". Il a ajouté qu'ils étaient "probablement" une plus grande "menace terroriste" que l'Etat islamique.