Azerbaïdjan : les exportations de gaz vers l'Europe explosent depuis la guerre en Ukraine

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, les exportations de gaz naturel de l'Azerbaïdjan vers l'Europe ont augmenté de 30% Ce petit pays du Caucase qui borde la mer Caspienne est riche en hydrocarbures. D'ici à la fin de l'année, on devrait atteindre les 12 milliards de mètres cube de gaz azerbaïdjanais expédiés en Europe, surtout en Italie et en Grèce. Et l'Union européenne veut doubler ses importations de gaz azerbaïdjanais d'ici à cinq ans.

Pour contourner Moscou, Bruxelles se tourne donc vers l’Azerbaïdjan, pourtant la Russie pourrait en sortir gagnante. Le principal gisement de gaz de l’Azerbaïdjan est exploité par un consortium international. L’actionnaire majoritaire est le britannique BP. Sauf qu'environ 20% des parts sont détenues par la société privée russe LUKoil, fondée par un homme d'affaires Russo-Azéri, Vahid Alekperov, cinquième fortune de Russie, personnellement sous sanction occidentale.

D’après le vice-ministre azerbaïdjanais de l'énergie Elnur Soltanov, cela ne pose de problème à ses interlocuteurs européens : "Je ne me rappelle pas que quiconque ait dit quoi que ce soit à propos des questions que vous soulevez. Il s’agit plutôt de discuter de nouvelles opportunités, de se soutenir comme partenaires de confiance", dit-il.

L'Azerbaïdjan peut-il produire autant ?

La présidente de la commission européenne s’est rendue à Bakou l’été dernier pour demander à l’Azerbaïdjan d’augmenter ses livraisons de gaz. Et l’Azerbaïdjan produit assez pour répondre à cette demande ? C’est toute la question. Le pays dispose de réserves immenses. Mais certains soupçonnent l’Azerbaïdjan de revendre à l’Europe des hydrocarbures russes.

C’est le cas du sénateur communiste des Hauts-de-Seine Pierre Ouzoulias, qui a demandé des explications au Quai d’Orsay. "Je n'ai eu aucune réponse", réagit-il auprès de RTL. "Officieusement, on m'a dit que je ne me trompais pas, mais que ce qui était important, c'était la sécurité énergétique des populations européennes cet hiver".

Des accusations démenties par le ministère azerbaïdjanais de l’Énergie. "La Russie est l'un de nos très grands voisins", rappelle-t-il. "Il y a 30 ans, nous faisions partie du même pays. Mais c’est faux de dire qu'il y a des quantités importantes de pétrole russe qui transitent par l’Azerbaïdjan". Selon l’agence de presse russe Interfax, la compagnie russe Gazprom a commencé en novembre à vendre du gaz naturel à l’Azerbaïdjan, officiellement pour la consommation interne du pays.

