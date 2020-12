publié le 22/12/2020 à 08:44

C'est un phénomène surréaliste qui risque de se dérouler en Floride, le jour de Noël. Des iguanes pourraient tomber du ciel à cause de la chute des températures dans cette région du sud-est des États-Unis, connue pour son climat chaud et humide.

Cette semaine, le thermomètre pourrait y afficher entre 0 et 4 degrés et les reptiles, qui ont la fâcheuse tendance à se cacher dans les arbres, pourraient voir leur corps entier se tétaniser face à cette baisse de températures. Ils lâchent alors prise et tombent sur le sol plusieurs mètres plus bas.

Comme ces gros lézards pèsent environ 10 kilos, ce phénomène pourrait s'avérer dangereux pour ceux qui se trouveraient en dessous d'eux, au moment de leur chute. Alors que les services météo locaux ont donné l'alerte, les autorités rappellent de leur côté qu'il ne faut pas essayer de les ramener inconscients chez soi ou dans sa voiture car en se réchauffant, ils se réveillent et peuvent se montrer particulièrement agressifs.