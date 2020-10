Un oiseau parcourt 12.200 km sans s’arrêter, un record mondial

publié le 15/10/2020 à 21:07

Une barge rousse mâle (Limosa lapponica) a parcouru 12.200 km sans s’arrêter une seule fois : un exploit qui représente le plus long vol connu dans le monde pour un oiseau. Ce petit migrateur au bec long est parti de l’Alaska le 16 septembre dernier, pour rallier la Nouvelle-Zélande en traversant l’océan Pacifique, à une vitesse moyenne de 88 km/h.

L’oiseau a survolé les îles Aléoutiennes, Hawaï et Fidji avant de se diriger vers Auckland. Il est actuellement en Nouvelle-Zélande, son lieu de villégiature pour l’hiver : il retournera en Alaska dès la belle saison.

Selon le journal britannique The Guardian, celui que l'on nomme "Jet Fighter" en raison "de son corps très aérodynamique", et qui répond au nom de code "4BBRW", a été observé par les chercheurs du Global Flyway Network. Ce consortium de scientifiques analyse les voyages migratoires des oiseaux grâce à un traceur satellite niché sur leur dos. Pour les plus curieux, leur site permet de suivre en direct les déplacements de l'oiseau.

La barge rousse, un oiseau particulièrement autonome

La barge rousse, dont le poids oscille entre 190 et 400 g, bénéficie d’une grande autonomie en raison de son anatomie, "taillée pour la longue distance", explique-t-on dans les colonnes du journal Ouest-France.

Ce volatile peut multiplier par deux son poids avant un long voyage : il constitue ainsi de larges réserves d’énergie pour assurer son périple. À contrario, il peut alléger son poids en fin de trajet et s’assurer de bonnes conditions pour terminer son voyage en rétrécissant ses organes internes.

Une espèce qui détient "une carte interne" du globe ?

Un précédent record avait été enregistré en 2007 : un autre oiseau de la même espèce avait parcouru 11.860 km. Des exploits que les scientifiques peinent encore à élucider.

"Ils semblent avoir une certaine capacité à savoir où ils se trouvent sur le globe", rapporte au Guardian Jesse Conklin, membre du Global Flyway Network, qui reconnaît que pour l’heure la science ‘ne peut pas vraiment l’expliquer". Le chercheur explique que ces oiseaux "semblent avoir une carte interne" de la Terre.