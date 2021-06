Automobile : pourquoi Tesla rappelle plus de 285.000 véhicules en Chine ?

Plus de 285.000 véhicules vont être "rappelés" en Chine par le géant de l'électrique Tesla. À l'origine de ce rappel, une enquête qui a dévoilé que leur logiciel de conduite assistée pouvait provoquer des collisions, a indiqué de gouvernement chinois vendredi soir. Cette annonce a provoqué une baisse immédiate de près de 8% de l'action Tesla aux États-Unis.

Le constructeur automobile a précisé que l'alerte concernait certains modèles 3 et Y, soit importés soit fabriqués en Chine. Les propriétaires concernés seront contactés et verront leur logiciel être remplacés gratuitement pour une nouvelle version. À la suite de plusieurs collisions mortelles ces derniers mois, les autorités chinoises ont ouvert une enquête concernant la voiture qui se conduit seule.

"En raison de problèmes avec le système de contrôle de la vitesse (...), le conducteur peut facilement le mettre en route par erreur", ont souligné les autorités dans leur rapport. "Cela peut provoquer une augmentation subite de la vitesse, et, dans des cas extrêmes, provoquer une collision".

Très populaire en Chine

De plus, Tesla a dû faire face aux critiques de ses clients chinois sur les réseaux sociaux. Ces derniers se plaignaient de problèmes de qualité et de service. Cela avait pris de l'ampleur avec la protestation au Salon de l'Auto de Shanghaï d'une cliente qui disait avoir failli mourir à cause d'une défaillance du système de freinage sur son véhicule.

Le système de contrôle de la vitesse, qui est censé "contrôler la vitesse du véhicule pour suivre celle de la circulation environnante", est une partie essentielle de la fonction conduite assistée proposée par Tesla. La compagnie américaine est très populaire en Chine : elle y vend un quart de ses véhicules.