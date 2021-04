Accident mortel en Tesla : un conducteur était "probablement" au volant

et AFP

publié le 27/04/2021 à 04:38

La firme américaine Tesla s'est défendue le lundi 26 avril après un accident mortel impliquant l'une de ses voitures. Elle assure qu'il était "probable" qu'une personne était bien au volant au moment de la collision et maintient que son logiciel d'aide à la conduite n'était pas enclenché.

Cet accident avait braqué les projecteurs sur les systèmes d'assistance à la conduite que le groupe propose, la police locale ayant assuré que selon les premiers éléments de l'enquête, il n'y avait apparemment pas de conducteur lorsque le véhicule s'est écrasé contre un arbre à Spring, dans la banlieue de Houston, le 17 avril.

Il a été "constaté que le volant était déformé, ce qui implique la probabilité que quelqu'un était sur le siège du conducteur au moment de la collision, et toutes les ceintures ont été retrouvées après l'accident non accrochées", a-t-il déclaré Lars Moravy, un spécialiste de l'ingénierie du groupe. La fonction de direction automatique "n'était pas et ne pouvait pas être enclenchée dans ces conditions de route", a aussi relevé Lars Moravy.