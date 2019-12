Australie : en panne dans l'Outback, ils sont secourus au bout de deux semaines

et AFP

publié le 03/12/2019 à 13:35

Partis le 19 novembre explorer une zone proche d'Alice Springs, dans le Territoire du Nord en Australie, les trois amis ont vu leur véhicule s'embourber dans le lit d'une rivière dans l'Outback, zone aride du pays.

Après avoir passé trois jours près de leur voiture en attendant d'être secourus, le groupe a décidé de partir chercher de l'aide, voyant ses vivres diminuer. Deux des amis se sont alors mis à longer le grillage d'une propriété dans l'espoir de tomber sur quelqu'un.



C'est au bout de deux semaines que les deux voyageurs ont pu être secourus. La police a annoncé mardi 3 décembre qu'un agriculteur du coin avait découvert Phu Tran, l'homme de 40 ans, à deux jours de marche de son véhicule. Il était "légèrement désorienté" mais "en bonne santé". Dimanche 1er décembre, Tamra McBeath-Riley, 52 ans, a été découverte à moins de deux kilomètres de la voiture, déshydratée.

Une femme toujours portée disparue

La quinquagénaire a raconté à la chaîne publique ABC que le trio, qui était accompagné de Raya, un staffordshire terrier, avait initialement survécu en consommant des bouteilles de cocktails alcoolisés et leurs biscuits, et en buvant l'eau d'un trou creusé pour le bétail. Ils s'abritaient dans un trou aménagé sous leur voiture.



La troisième personne, Claire Hockridge, 46 ans, n'a plus été revue depuis qu'elle s'est séparée de Phu Tran il y a deux jours. Les recherches, impliquant notamment des moyens aériens, se poursuivent, a déclaré Pauline Vicary, une responsable de la police.