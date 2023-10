Australie : une baleine heurte un bateau, un mort et un blessé

Un drame humain peu commun en Australie. Une baleine a heurté un bateau au large des côtes de l'est du pays dans la matinée de ce samedi 30 septembre, provoquant la mort d'un homme et en blessant un autre.

Les deux hommes se trouvaient sur leur bateau à moteur lorsqu'il a été heurté et s'est retourné vers 06 heure locale (22 heures à Paris) dans les eaux de La Perouse, à 14 kilomètres au sud-est de Sydney, a indiqué la police. Le premier homme a été sorti de l'eau inconscient et est décédé sur place. Le second a été soigné par les secours et se trouve dans un état stable à l'hôpital.

La baleine s'est approchée du petit bateau runabout et l'a peut-être percuté, a déclaré une responsable de la police de l'eau Siobhan Munro sur la chaîne publique ABC, évoquant un "accident tragique". "En ce moment, il y a beaucoup de baleines en mer et il y a beaucoup d'exemples de baleines approchant de bateaux", a-t-elle ajouté.

Cet accident survient moins de deux semaines après qu'une baleine à bosse de quatre mètres a été frappée à la tête par l'hélice d'un bateau au large des côtes de l'Australie occidentale.

