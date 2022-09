Finistère : une baleine de 12 mètres s’est échouée sur une plage

C'est une découverte que l'on ne fait qu'une seule fois dans sa vie. Ce lundi 19 septembre au matin, des promeneurs ont découvert une baleine de 12 mètres de long sur une plage du Finistère. Le rorqual pataugeait dans quelques centimètres d'eau et ne pouvait se déplacer. Il a été trouvé vivant, en train d'émettre de petits jets d'eau.

Ce sont des habitants du coin qui ont aperçu l'animal depuis leur voiture, précise Le Télégramme. "Je me disais bien que ce n’était pas un rocher. On l’observe depuis un mois et demi. Je l’avais encore vu hier. J’ai prévenu ma mère qui a appelé le Parc marin, puis la gendarmerie ", indique une femme au Télégramme. Malheureusement, l'arrivée des pompiers et des secours - gendarmes, spécialistes du Parc marin d'Iroise et du Réseau national d'échouage - n'a pas pu débloquer la situation.

"Ce n’est pas sûr qu’il survive"

Le rorqual est trop grand et, par conséquent, trop lourd, entre 10 et 15 tonnes. Il s'enfonce dans le sable et il n'y a pas suffisamment d'eau pour pouvoir le tirer. La présence de l'animal à cet endroit interroge, "c’est rare d’en voir ici. Il n’y a pas assez de fond dans la baie et, à ma connaissance, il n’y a pas eu d’arrivée en nombre d’anchois ou de sardines. En temps ordinaire, ils sont plutôt vers le talus continental", explique Martin Bernard, correspondant pour la baie d'Audierne du Réseau national d'échouage, au Télégramme.

Après plus de trois heures d'interventions, et l'arrivée de la marée haute, les secours n'ont rien pu faire. La baleine est toujours échouée sur la plage et les secours ne sont pas certains de l'issue du sauvetage : " Le rorqual est blessé, fatigué et ce n’est pas sûr qu’il survive".

