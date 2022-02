Australie : un nageur dévoré par un requin blanc de près de 5 mètres

Effroi dans le sud-ouest de l'Australie. Mercredi 16 février, un homme de 35 ans a été tué après avoir été dévoré par un requin sur une plage de Sydney. La scène a été filmée par plusieurs témoins, dont les images se sont retrouvées sur les réseaux sociaux.

Selon les témoignages recueillis par la BBC, le requin blanc aurait surgit alors que plusieurs dizaines de personnes étaient présentes sur la plage et dans l'eau. "Nous avons entendu un cri (...), on aurait dit qu'une voiture avait atterri dans l'eau", a expliqué l'un des témoins à nos confrères. Selon les personnes présentes sur place, l'animal faisait plus de cinq mètres de long. Après l'attaque, les restes du corps de la victime, un ancien militaire Britannique de 35 ans, ont été retrouvés à la surface. Et ce, une heure après le drame.

Ce jeudi, plusieurs plages de Sydney ont été fermées par les autorités locales. Celles-ci ont, par ailleurs, très fortement déconseillé les habitants à aller nager. Désormais, l'objectif et de localiser l'animal afin de l'éloigner des côtes. Pour cela, des filets de sécurités seront installés d'ici à la fin du mois de février.

Même si les attaques sont impressionnantes, elles restent rares. En 2020, selon le décompte d'une université américaine, 57 morsures de requin avait été dénombrées.